- Polițiștii din Oradea au gasit-o pe Abigail Bordas, adolescenta de 13 ani care și-a injunghiat bunica. Fata disparuse in urma cu o saptamana, imediat dupa ce a comis fapta. Oamenii legii au anunțat vineri dimineața (17 august) ca au gasit-o pe minora. Bunica fetei, o femeie de 65 de ani, a fost internata…

- Fata de 13 ani care si-a injunghiat bunica, in Oradea, si apoi a disparut de acasa a fost gasita de politisti, in timpul noptii de joi spre vineri, dupa o saptamana de cautari. Aceasta a fost internata intr-un centru de minori din cadrul Protectiei Copilului Bihor, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Caz socant in Oradea! O fetița in varsta de 13 ani și-a injunghiat bunica, cu mai multe lovituri de cuțit. Femeia a fost operata de urgenta si, din fericire, este in afara oricarui pericol.

- O fetita in varsta de 13 ani din Oradea si-a injunghiat bunica de 65 de ani cu mai multe lovituri de cutit, aceasta fiind internata in spital. Purtatorul de cuvant al IPJ Bihor, Alina Dinu, a declarat, joi, ca se asteapta concluziile medicilor legisti si ale cercetarilor in acest caz. https://www.monitorulbt.ro/national/2018/08/09/o-fetita-de-13-ani-si-a-injunghiat-bunica-cu-mai-multe-lovituri-de-cutit