Stiri pe aceeasi tema

- Melinda Gates incepuse sa se intalneasca cu avocati specializati in divorturi inca din 2019 in vederea separarii de sotul ei, Bill Gates, a informat duminica The Wall Street Journal, citand surse si documente, relateaza dpa. Cuplul si-a anuntat despartirea saptamana trecuta dupa 27 de ani de casatorie,…

- Rasunatorul divorț dintre Bill Gates și Melinda Gates a devenit subiect de presa in intreaga lume. Dupa divorț fosta soție a miliardarului a luat o decizie surprinzatoare. Dar, la banii pe care ii are, putem spune ca-și permite luxul de a plati sume exorbitante. Divorțul anului 2021 Cuplul și-a anunțat…

- Divorțul secolului. Cum impart banii Melinda și Bill Gates? Melinda și Bill Gates au luat o lume intreaga prin surprindere luni seara, atunci cand și-au anunțat public decizia de a divorța. „Dupa o lunga perioada in care am analizat și am facut totul pentru ca relația dintre noi sa funcționeze, am luat…

- Divorțul dintre Melinda Gates și cofondatorul Microsoft, Bill Gates, a șocat o lume intreaga. Cei doi au decis sa se desparta dupa 27 de ani de relație, anunțand ca vor continua sa lucreze impreuna la fundația caritabila Bill & Melinda Gates. Exista totuși cateva detalii despre separarea lor la care…

- Bill si Melinda Gates au ales ca divorteze dupa 27 de ani de mariaj, pe motiv ca nu mai gasesc puterea de a creste impreuna Anuntul rupturii dintre cei doi a fost facut public printr-un mesaj la indigo pe conturile lor de pe Twitter Bill si Melinda Gates s-au cunoscut la Microsoft si au decis sa se…

- Bill și Melinda Gates, unul dintre cele mai bogate cupluri din lume, și-au anunțat divorțul, luni. Cei doi foști soți vor continua insa sa lucreze impreuna in fundația care le poarta numele. Miliardarul Bill Gates, cofondator al Microsoft, și soția sa Melinda Gates și-au anunțat divorțul dupa 27 de…

- Sfârșitul anului 2022: doar atunci lumea va reveni „cu totul la normal” dupa pandemie, este prezicerea miliardarului Bill Gates. Fondatorul lui Microsoft spune ca criza de sanatate a fost „o tragedie incredibila”, singurul punct luminos fiind apariția vaccinurilor. „Spre…