Stiri pe aceeasi tema

- In data de 22.03.2022, la inițiativa Sindicatului Național al Polițiștilor de Penitenciare, la Școala Naționala de Pregatire a Agenților de Penitenciare a fost organizat workshop-ul de conștientizare privind Dialogul Social și Sanatatea și Securitatea in Munca, adresat elevilor. Activitatea s-a desfașurat…

- Evenimentul Cafeneaua cu Joburi, care a avut loc la sfarșitul saptamanii recute in holul de intrare de la hotelul Decebal din Bacau, a dat startul targurilor de joburi in format fizic. Este primul eveniment din țara desfașurat dupa incheierea perioadei restrictive, care deschide poarta oportunitaților…

- Timp de o saptamana, Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Bacau va verifica modul in care au fost respectate cerințele minime pentru imbunatațirea securitații și protecției sanatații lucratorilor angajatorilor care desfașoara activitați in stațiile de distribuție a carburanților auto, cod CAEN-4730.…

- ”Ca urmare a situatiei inregistrate in unele benzinarii, Inspectia Muncii din subordinea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale a demarat astazi o campanie nationala de verificare a respectarii normelor de sanatate si securitate in munca si a celor de relatii de munca!”, a scris ministrul Muncii,…

- Astazi vom afla povestea vranceanului Ion Olteanu, inspector la Compartimentul securitate și sanatate in munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Vrancea. Ion Olteanu s-a nascut și a copilarit in satul Mihalceni din comuna Cioraști. „Am fost unul dintre copiii care au invațat foarte…

- Luna trecuta, nu mai puțin de 17 accidente petrecute in timpul lucrului ori in momentul deplasarii inspre sau dinspre serviciu i-au fost comunicate Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Bacau de catre tot atația agenți economici. Pe langa numarul mare de asemenea nefericite evenimente, și mai trist…

- Daca te afli in cautarea unor informatii concrete cu privire la serviciile de protectia muncii Bucuresti ai ajuns la locul cel mai potrivit. Beneficiaza de ajutorul expertilor in domeniu pentru ca acestia sunt in masura sa iti ofere toate informatiile necesare despre organizarea activitatilor de sanatate…

- Administratia Federala pentru Securitate si Sanatate in Munca a stabilit o noua data, de 9 februarie, pentru ca marii angajatori sa ceara angajatilor fie vaccinare completa, fie testare saptamanala, deoarece varianta Omicron a coronavirusului se raspandeste rapid in Statele Unite. Explozia de noi cazuri…