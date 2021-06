Belinda Bencic, a zecea favorita de la Roland Garros, a parasit Grand Slam-ul de la Porte d’Auteuil in turul al doilea. Elvețianca a fost invinsa fara drept de apel de Daria Kasatkina (37 WTA). Rusoaica iși continua astfel parcursul de la Roland Garros. Aceasta din urma s-a impus cu un dublu 6-2, dupa un meci care a durat o ora și 16 minute. Daria Kasatkina o va intalni in turul al treilea pe invingatoarea partidei dintre Sorana Cirstea și Martina Trevisan. Meciul este in desfașurare, detalii de la partida pot fi vazute aici. Turneul de la Roland Garros se disputa in perioada 30 mai – 13 iunie,…