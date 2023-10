Stiri pe aceeasi tema

- Chris Norman, vocea originala a trupei Smokie, revine in Romania alaturi de band-ul sau, la Sala Palatului intr-un concert memorabil – 100% live.Dupa succesul de pe BT Arena din Cluj de anul acesta, se pregatește un nou spectacol de proporții marca Chris Norman, Smokie, la Sala Palatului din București.…

- Gigi Becali (65 de ani), patronul FCSB, a reacționat violent dupa ce Cristi Balaj (52), președintele lui CFR Cluj, a declarat ca roș-albaștrii beneficiaza de arbitraje favorabile. „Au vant din spate mult prea puternic (n.r. - face referire la FCSB). Nu le poate face fața nicio echipa din Romania. Daca…

- Cristi Balaj (52 de ani), fost arbitru, in prezent președintele lui CFR Cluj, a gasit explicații in favoarea deciziilor luate de Istvan Kovacs in duelul cu Petrolul, scor 1-0. Ploieștenii au solicitat doua penalty-uri, dar de fiecare data „centralul” Kovacs a judecat in favoarea ardelenilor. ...

- La fata locului s au deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare si un echipaj SAJ, unde au gasit un barbat in stare de constienta, care a necesitat consult medical.Pompierii intervin in aceste momente, alaturi de Serviul de Ambulanta Judetean, pentru a acorda primul ajutor calificat unei persoane,…

- Cristi Balaj, președintele de la CFR Cluj, l-a certat pe arbitrul Marcel Birsan dupa meciul pierdut de ardeleni cu FCSB, scor 0-1. Balaj, fost arbitru internațional, i-a reproșat lui Birsan ca nu a vazut bine faza penalty-ului obținut de Compagno, dupa duelul cu Cvek. „Centralul” partidei din Ghencea…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a avut un discurs dur la adresa celor de la CFR Cluj și in special la adresa președintelui Cristi Balaj. Ce l-a suparat pe Becali? Modul in care CFR Cluj și Rapid au realizat trecerea lui Claudiu Petrila in Giulești. Cazul „Petrila” pe scurt:Rapid l-a imprumutat pe Petrila…

- Vlad Achim, capitanul lui FCU Craiova, a avut un discurs dur dupa infrangerea cu U Cluj, scor 3-4. Mijlocașul central a criticat dur atitudinea echipei oltene și cere sa se ia masuri daca se continua așa. Vlad Achim, discurs dur: „Nu e permis așa ceva. Sa se ia masuri” „Ei erau daramați, i-am bagat…

- Cristi Balaj, președintele celor de la CFR Cluj, a vorbit despre remiza reușita de „feroviari” cu Adana Demirspor, scor 1-1, in turul II al preminariilor Conference League. Oficialul ardelenilor ramane optimist inaintea meciului retur de peste o saptamana, deși șansele vișiniilor au scazut considerabil…