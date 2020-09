Stiri pe aceeasi tema

- Pentru moment, suma pe care au furat-o hotii nu e cunoscuta. Anchetatarii desfasoara cercetari la fata locului. Banca la care s-a dat jaful se afla vizavi de Primaria localitatii Tulucesti. Cu doar patru zile in urma, un alt jaf era pe cale sa aiba loc in judetul Galati, mai exact in…

- Un nou atac asupra unui bancomat a avut loc in județul Galați. In localitatea Tulucești a fost aruncat in aer un bancomat și hoții au reușit sa fuga cu o suma de bani. Acesta este cel de al doilea...

- Instituțiile de resort ale statului roman sunt incapabile sa recupereze prejudiciul de 60 de milioane de euro de pe urma mogulului Dan Voiculescu. Din 2014 și pana luna trecuta, ANAF a reușit sa obțina abia 8,5 milioane de euro din averea politicianului. Spre exemplu, anul acesta, Fiscul a reușit sa…

- 35 de tone de azotat de amoniu, substanta care a produs explozia de la Beirut si deflagratia de la Mihailesti, au fost descoperite de politisti ca fiind depozitate in conditii improprii. Sacii erau stocati la sediul unei firme din Vladesti, Galati, aproape de granita cu Republica Moldova. Azotatul de…

- „Avem și acum in derulare proiecte mari, de anvergura care ne-au ajutat pe timp de criza”, a marturisit Gavril Mureșan, directorul Electroplast. Acesta a recunoscut ca in urma cu 12 ani, compania a trecut prin momente extrem de dificile. Cum a reușit sa supraviețuiasca: „Criza din 2008-2010 ne-a cutremurat…

- Primaria Chișinau a semnat primul contract cu o banca comerciala din țara, pentru a primi 55 de milioane de lei destinați asamblarii troleibuzelor la Chișinau. Despre aceasta scrie Ion Ceban pe blogul sau.

- "Politist in pijamale, fugind pe strazile din Targu-Jiu. Daca intrebati cumva cine e politistul care a luat-o razna si de ce, sa stiti ca Bogdan e in deplinatatea facultatilor mintale si nici de jogging nu este vorba. Bogdan alerga in pijamale la 6 dimineata prin Targu Jiu dupa un barbat care a talharit…