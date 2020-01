Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, vineri, un curs de referinta de 4,7736 lei/euro, in scadere cu 0,1% fata de valoarea atinsa joi, potrivit news.ro.Joi, euro a scazut la 4.7740 lei. Vineri, euro a coborat la 4.7736 lei. Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,7744 lei/euro, in scadere cu 0,04% fata de valoarea atinsa marti. Totodata, lira sterlina a atins cel mai mare nivel din iunie 2016 pana in prezent. Marti, euro a coborat la 4,7762 lei. Miercuri, euro a…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, marti, un curs de referinta de 4,7765 lei/euro, in crestere cu 0,09% fata de valoarea atinsa luni. Joi, euro a urcat la 4.7808 lei, fiind a patra zi consecutiv in care euro a atins un nou nivel record in raport cu leul. Vineri, euro a scazut la 4.7729…

- Euro a scazut vineri, dupa patru niveluri record consecutive. Cusul BNR Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, vineri, un curs de referinta de 4,7729 lei/euro, in scadere cu 0,17% fata de valoarea atinsa joi. Această scădere vine după ce euro a atins, de patru ori consecutiv, niveluri…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, luni, un curs de referinta de 4,7592 lei/euro, in crestere cu 0,08%, fata de valoarea atinsa vineri, cel mai mare nivel din luna mai pana in prezent. Totodata, si lira sterlina a urcat la cea mai mare valoare din luna mai pana in prezent. Vineri,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, un curs de referinta de 4,7550 lei/euro, in crestere cu 0,03%, fata de valoarea atinsa miercuri. Lira sterlina a continuat sa creasca si a atins cel mai ridicat nivel din luna mai pana in prezent, in contextul in care Marea Britanie si UE ar fi ajuns…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, marti, un curs de referinta de 4,7524 lei/euro, in scadere cu 0,03%, fata de valoarea atinsa luni. Lira sterlina a continuat sa urce si a atins cel mai ridicat nivel din ultimele 5 luni. Luni, euro a scazut la 4.7536 lei. Marti, euro a coborat…

- CURS VALUTAR 14 OCTOMBRIE 2019. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, luni, un curs de referinta de 4,7536 lei/euro, in scadere cu 0,10%, fata de valoarea atinsa vineri. Lira sterlina a crescut si a atins cel mai ridicat nivel din ultimele 5 luni. Veste EXCELENTA pentru romanii care…