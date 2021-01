Cele mai ample violențe s-au inregistrat in Rotterdam si in Geleen, o mica localitate din sudul tarii, in apropiere de Maastricht.In Rotterdam, primarul a instituit starea de urgența și a facut apel la protestatari sa paraseasca centrul orașului, care a devenit scena unor confruntari violente intre olandezii furioși și jandarmi. In sud, forțele de ordine au folosit tunuri cu apa pentru dispersarea grupurilor furioase, care au vandalizat mai multe magazine. Oamenii au ieșit in strada și in Amsterdam și Haga, insa amploarea lor a fost mai mica, noteaza hotnews. Violența manifestanților a fost aspru…