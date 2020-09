Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, alaturi de viceprimarul Sectorului 2, Dan Cristian Popescu, au inaugurat cea mai noua gradinița in Capitala:”Am inaugurat azi o noua cresa in Bucuresti. Se numeste “Margareta” si se afla pe Bulevardul Ferdinand din sectorul 2. Am crescut numarul…

- O magistrala de metrou in Sofia, similara cu M5 Eroilor-Raul Doamnei, a fost inaugurata miercuri, dupa doar patru ani de lucrari. La București, lucrarile la metroul din Drumul Taberei au inceput in urma cu opt ani de zile și nici acum trenurile nu circula in subteran. La stația Facultatea de Medicina…

- Un draft al Ordonanței de Urgența care reglementeaza inceperea anului școlar, din data de 14 septembrie, a intrat in posesia STIRIPESURSE.RO. Draftul de OUG prevede faptul ca la nivelul fiecarui județ, inclusiv municipiul București, decizia pentru inceperea școlilor va fi luata de catre Comitetul…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, anunța faptul ca inca 3 autobuze vor avea dreptul de a circula pe banda unica a tramvaiului, masura ce ajuta la fluidizarea traficului din București.„Extindem banda unica pentru circulatia autobuzelor pe linia de tramvai, incepand de maine, 1 august. Astfel,…

- Candidatul dreptei la Primaria Capitalei Nicusor Dan considera ca pentru alegerile locale, candidaturile comune ale formatiunilor de dreapta la sectoare ar garanta o victorie pe linie a dreptei in Bucuresti, mai ales ca ”la sfarsitul unui mandat esuat, primarul Gabriela Firea e un candidat extrem de…

- Capitala are de ieri banda unica pentru transportul public in comun, autobuzele pot circula pe culoarul unic realizat de linia de tramvai preexistent deja, a anunțat primarul Capitalei, Gabriela Firea. „Asistam acum la o premiera nationala, inaugurarea culoarului unic, banda unica, cum i se mai spune,…

- In Capitala a fost inaugurata, in premiera culoarul unic pe care circula atat tramvaiele, cat si autobuzele, totul fiind posibil dupa modificarea Codului Rutier. Cele doua mijloace de transport in comun au si statii comune unde calatorii pot schimba tramvaiul cu autobuzul si invers. Primarul general,…

- "Asistam la o premiera nationala - inaugurarea culoarului unic, banda unica pentru transport in Capitala tarii. Incepand de azi dimineata, autobuzele pot sa circule direct pe culoarul unic realizat de linia de tramvai preexistent Este un proiect la care lucram de doi ani de zile. Au fost necesare…