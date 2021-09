Stiri pe aceeasi tema

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a afirmat, marti, ca doza trei de vaccin restabileste eficienta la peste 95% fata de infectie si la peste 97% fata de formele grave de boala care necesita spitalizare. Valeriu Gheorghita a fost intrebat, marti, care sunt semnalele din tarile…

