- Marian a vorbit acasa pentru a i se cumpara inelul de logodna pe care sa il ofere Andreei. Barbatul a pus la cale o cerere in casatorie inedita și doar cu Blaze a discutat cateva detalii. Acesta s-a imbracat la costum și a plecat in locul in care vrea sa faca pasul cel mare.

- Conflicte peste conflicte in casa Mireasa, urzeala soacrelor. De data aceasta, Liviu și Blaze par sa nu se mai ințeleaga deloc și au opinii diferite pe orice subiect. Cei doi au lasat rușinea deoparte și și-au adresat cuvinte destul de dure, sub ochii tuturor. Iata ce au de imparțit cei doi concurenți…

- Liviu și Maria au devenit protagoniștii unei povești de dragoste cu nabadai, dar doamna Maria ii susține atat timp cat și familia viitoarei nurori face același lucru. Dupa ce fiul ei a cerut-o in casatorie pe tanara care doar ce plecase din casa Mireasa, doamna Mari a avut primele reacții

- Maria a stat 24 de ore in zona neutra. Nu a fost in casa Mireasa, dar nici nu a plecat acasa. Timpul i-a fost alocat pentru a lua o decizie in ceea ce privește viața sa. Simona Gherghe a spus ca fiecare concurent are acest drept in momentul in care se afla intr-o situație limita.

- Alina și Maria s-au certat pe tereasa, dupa ce Alinei i s-a reproșat faptul ca a purtat o fusta prea scurta la dans. Atunci cand Radu a ridicat-o, concurentei i s-a vazut posteriorul, lucru care a deranjat-o pe iubita lui Liviu.

- Liviu și Maria au avut parte de tensiuni, dupa intervențiile presupusei foste iubite a tanarului. Dupa discuții, concurenții au spus ca vor sa se desparta, insa au revneit ulterior la sentimente mai bune.

- Momente din ce in ce mai grele pentru Liviu, concurent la Mireasa, urzeala soacrelor. Cand totul parea sa fie bine intre el și iubita lui, iata ca fosta soție și-a facut apariția și i-a dat toate planurile peste cap. Dupa ce fosta lui soție a facut acuzații usturatoare cu privire la trecutul lui, astazi…

- Blaze și Liviu au avut o discuție tensionata, iar totul a plecat de la faptul ca Iazbela a incalcat regulamentul și a stat de vorba cu iubitul ei chiar dupa ce se anunțase ca fiecare concurent sa se retraga in casa lui.