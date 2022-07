A trecut ilegal frontiera ca sa isi viziteze prietenii cunoscuti pe o retea de socializare

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Republica Moldova care a incercat sa intre ilegal in Romania dupa ce a traversat inot raul Prut, pentru ca voia sa se intalneasca in persoana cu niște prieteni de pe o retea sociala, a fost depistat de autoritatile de frontiera din Iasi.

- Un barbat din Republica Moldova a trecut inot raul Prut pentru a se intalni cu niște prieteni din Romania pe care i-a cunoscut pe rețelele de socializare. Un cetațean din Republica Moldova care a incercat sa intre in țara noastra ilegal, inotand pe raul Prut, cu intenția de a ajunge la cațiva prieteni…

- Un cetatean din Republica Moldova care a incercat sa intre ilegal in Romania inotand raul Prut, cu intentia de a ajunge la niste prieteni cunoscuti pe o retea de socializare, a fost depistat de autoritatile de frontiera, informeaza un comunicat al Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera…

- Un cetatean din Republica Moldova care a incercat sa intre ilegal in Romania inotand raul Prut, cu intentia de a ajunge la niste prieteni cunoscuti pe o retea de socializare, a fost depistat de autoritatile de frontiera, informeaza un comunicat al Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera…

- Un cetatean din Republica Moldova care a incercat sa intre ilegal in Romania inotand raul Prut, cu intentia de a ajunge la niste prieteni cunoscuti pe o retea de socializare, a fost depistat de autoritatile de frontiera, informeaza un comunicat al Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera…

- Acțiuni desfașurate in sistem integrat de catre structurile teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne In data de 4 iulie a.c., in intervalul orar 00.00-16.00, au intrat in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației 1110 persoane și 209 autovehicule. Din cele 1110 persoane,…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Moravita au depistat șase libanezi si trei sirieni, care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Serbia in Romania, cu intentia de a ajunge intr-un stat din vestul Europei. Acestia au fost ajutati de un alt cetațean sirian, posesor…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Dorohoi, pe timpul unei misiuni in sistem integrat cu o patrula aeriana din cadrul Inspectoratului General de Aviatie al MAI si lucratori din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Botosani, au depistat patru cetateni ucraineni,…