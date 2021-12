A traversat pentru ultima oară MOLDOVA NOUA – Un barbat din Moldova Noua și-a pierdut viața marți seara, dupa ce a incercat sa treaca strada printr-un loc nepermis! Potrivit IPJ Caraș-Severin, accidentul rutier s-a produs pe strada Nicolae Titulescu și s-a soldat cu decesul pietonului. „Un pieton de 67 de ani din Moldova Noua, angajat in traversarea strazii prin loc nepermis, ar fi fost acroșat și accidentat de un autoturism condus de un tanar de 23 de ani, din localitate, in urma accidentului rezultand decesul pietonului. Conducatorul auto a fost transportat la spital, in stare de șoc. Polițiștii au intocmit dosar penal sub… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

