- Vedete care și-au transformat ținutele in mesaje politice la Met Gala Met Gala a fost inființata in anul 1948. Scopul era acela de a strange bani pentru Muzeul Metropolitan de arta. Scop care de altfel s-a pastrat pana in prezent. Succesul sau s-a datorat faptului ca ofera celebritaților și oamenilor…

- Adelina Pestrițu, parada fashion in vacanța din Mauritius Adelina Pestrițu a simțit nevoia sa se indeparteze puțin de toata agitația de zi cu zi. Astfel, a plecat in vacanța alaturi de soțul ei, Virgil Șteblea, dar și de micuța Zeny. A ales o destinație indepartata și exotica, la malul Oceanului Indian:…

- Sebastian Dobrincu, investitor la „Imperiul Leilor” sezonul 2, a dezvaluit de ce se imbraca mereu cu aceleași haine in emisiunea de la PRO TV. Acest detaliu a atras atenția telespectatorilor și mulți au fost curioși sa afle care este raspunsul. De cand a inceput sezonul 2 din „Imperiul Leilor” la PRO…

- Met Gala 2022. Ce știm pana acum Este oficial! Blake Lively, Ryan Reynolds, Regina King și Lin-Manuel Miranda vor fi gazdele Met Gala 2022. Evenimentul va avea loc in prima zi de luni a lunii mai la Metropolitan Museum of Art din New York. Mai exact, pe data de 2 mai 2022. Vezi aceasta postare pe…

- Concurs romanesc de talente pe HBO Max. Cine este in juriu Utilizatorii HBO Max vor putea, incepand cu 1 aprilie, sa urmareasca un nou concurs romanesc de talente. One True Singer se numește proiectul realizat in colaborare cu casa de discuri Global Records. Scopul este acela de a gasi urmatorul superstar…

- Laurențiu Reghecampf a publicat pe contul de Instagram mai multe imagini de colecție cu fiul sau cel mare, Luca Reghecampf. Iata de mesaj i-a transmis baiatului sau in ziua in care a implinit 21 de ani.

- Ce face Anca Serea dupa ce a plecat de la Prima TV Anca Serea a revenit in 2021 pe micul ecran in calitate de prezentator tv. Asta dupa o lunga perioada in care a fost prezenta pe tv, insa doar in calitate de invitat la diferite emisiuni. A acceptat totuși, in urma cu 1 an, sa revina la pupitrul știrilor…