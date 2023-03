Stiri pe aceeasi tema

- PSD Cluj Napoca a decis, duminica, excluderea din partid a consilierului local clujean Anca Ciubancan si a Angelei Sacalis, care vineri s-au batut la sediul PSD Cluj, relateaza NEWS.RO. Alte doua femei din PSD Cluj care au fost de fata la altercatie au fost sanctionate cu avertisment.PSD Cluj anunta…

