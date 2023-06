Stiri pe aceeasi tema

- CNN a obținut in exclusivitate inregistrarea audio a unei intalniri din 2021 din Bedminster, New Jersey, in care președintele Donald Trump discuta despre deținerea unor documente secrete pe care nu le-a declasificat.Context: Inregistrarea, care a fost difuzata pentru prima data de CNN, include noi detalii…

- Fostul presedinte Donald Trump a sustinut un discurs la clubul sau de golf din Bedminster, New Jersey, in care a criticat administratia presedintelui Joe Biden pentru punerea sa sub acuzare in cazul documentelor clasificate, informeaza News.ro."Astazi am asistat la cel mai malefic si mai atroce abuz…

- Donald Trump a fost pus sub invinuire pentru incalcarea Legii Spionajului, marți, cand i s-au adus la cunoștința, intr-un tribunal din Miami, toate cele 37 de capete de acuzare. Fostul președinte, care a fost oficial arestat pe durata infațișarii la tribunal, a pledat nevinovat la toate acuzațiile.…

- Fostul președinte Donald Trump s-a predat autoritaților la tribunalul federal din Miami unde apus sub acuzare și a fost luat in custodie. Donald Trump, urmarit penal pentru neglijenta cu care a gestionat secrete de stat dupa ce a parasit Casa Alba, a pledat marti nevinovat de acuzatiile impotriva lui,…

- Fostul președinte Donald Trump a fost plasat in arest de catre adjuncți ai șerifilor americani, iar procesul de arestare a sa și a coacuzatului sau Walt Nauta a fost finalizat, relateaza CNN din interiorul tribunalului.Se așteapta ca șerifii sa faca copii electronice ale amprentelor sale digitale la…

- Donald Trump a sosit la tribunalul federal din Miami, unde va fi pus sub acuzare pentru acuzații legate de documentele clasificate gasite in complexul sau Mar-a-Lago, potrivit The Guardian.In fața tribunalului s-au adunat mai mulți susținatori ai fostului președinte care poarta pancarte pe care scrie…

- Fostul președinte american Donald Trump se confrunta cu 37 de capete de acuzare, in cazul documentelor clasificate pe care le-a ascuns dupa ce a parasit Casa Alba, in 2021,. El a aterizat luni, 12 iunie, la Miami, Florida, unde maine, la ora locala 15.00 (ora 8.00, ora Romaniei), va comparea in fața…

- Compania de producție a lui Ben Affleck și Matt Damon, Artists Equity, a condamnat folosirea unor replici din ultimul lor film, „Air”, care spune povestea pantofului sport Nike Air Jordan, pe care l-a facut faimos bashcetbalistul Michael Jordan, intr-un videoclip de campanie al lui Donald Trump.Potrivit…