A spart turma. Dintr-o stână au fost furaţi mieii şi toţi câinii de pază Politistii braileni au fost chemati sa solutioneze un furt mai putin obisnuit. Un cioban a reclamat ca hotii au dat iama la stana lui, de unde au furat opt miei, dar si cainii care ar fi trebuit sa pazeasca locatia. P e 11 aprilie, politistii Sectiei 3 Politiie Rurala Faurei au identificat si retinut pe baza de ordonanta, pentru 24 de ore, trei indivizi: un barbat in varsta de 53 de ani, din comuna Visani, un barbat in varsta de 39 de ani, din comuna Surdila-Gaiseanca, si un barbat in varsta de 43 de ani, din comuna Surdila-Greci, suspectati de furt calificat. ”In noaptea de 8 spre 9 aprilie,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 06 aprilie, ora 13:45, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Ilia, au fost sesizați prin SNUAU 112, de catre o femeie, in varsta de 45 de ani, din comuna Dobra, județul Hunedoara, cu privire la faptul ca, soțul ei, in varsta de 45 de ani, impotriva caruia exista un ordin de protecție prin…

- Un barbat din comuna Valea Lunga a fost reținut de polițiști, pentru distrugere din culpa. Ar fi provocat un incendiu de vegetație care s-a extins la un saivan. In urma incendiului, au murit peste 400 de oi și miei și a ars o cantitate insemnata de nutreț precum și o construcție din lemn. La data de…

- Polițiștii din Filiași au incarcerat un barbat de 30 de ani, din comuna Bradești, cautat de autoritațile franceze pentru comiterea mai multor infracțiuni de furt. Potrivit oamenilor legii, in asociere cu alte persoane, suspectul ar fi furat materiale și utilaje in valoare de 110.000 de euro. Potrivit…

- Vineri, in jurul orei 10, polițișii Secției 5 Poliție Rurala Dej au oprit pentru control autoturismul condus de un barbat de 33 de ani, din comuna Recea-Cristur, care se deplasa pe DJ109A, in localitatea Recea-Cristur, fara a deține permis de conducere. Verificarile derulate au condus la stabilirea…

- Astazi, 25 februarie 2022, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au reținut, pentru 24 de ore, un barbat de 53 de ani, din comuna Cenade, care este cercetat pentru neluarea masurilor de prevenire a atacului canin asupra unei persoane. In sarcina acestuia s-a reținut ca, la data de 21 februarie 2022,…

- La data de 17 ianuarie, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Campia Turzii, au reținut pentru o perioada de 24 de ore un alt barbat, in varsta de 66 de ani, din comuna Ceanu Mare, pentru conducerea unui vehicul fara permis de conducere. In fapt, in jurul orelor 12.00, polițiștii au fost sesizați sa intervina…

- Un interlop care posta clipuri in care se afla la volan a provocat intenționat un accident dupa ce s-a certat cu niște rivali intr-o benzinarie. Patru tineri din cartierul buzoian Simileasca au ajuns la spital, noaptea trecuta, dupa ce mașina in care se aflau a fost izbita intenționat de mașina unui…