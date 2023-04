A revenit iarna în aproape toată ţara! Ninsori abundente și temperaturi spre 0 grade! A revenit iarna in aproape toata tara. In sudul, centrul si estul teritoriului este cod galben de precipitatii, vant puternic si temperaturi foarte scazute pentru luna aprilie. Avertizarea este valabila pana maine dimineata. Zona montana inalta se afla si ea sub cod, de aceasta data unul portocaliu! Meteorologii spun ca astazi temperaturile maxime vor fi cuprinse intre zero si 10 grade, iar ceva mai cald va fi in extremitatea sudica, nevizata de avertizari. Zilele acestea insa nu doar frigul ne da batai de cap, ci si precipitatiile. „Pana maine dimineața, in regiunile sudice, sud-estice va ploua,… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

