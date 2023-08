A prejudiciat o întreprindere de stat cu aproximativ 1,7 milioane de lei. Ce pedeapsă riscă un executor judecătoresc Procuratura Anticorupție (PA) anunța despre finalizarea urmaririi penale și remitere in instanța de judecata pentru examinare in fond a cauzei penale de invinuire a unui executor judecatoresc de savarșirea infracțiunii de escrocherie in proporții deosebit de mari, soldata cu cauzarea prejudiciului material estimat la 1,7 milioane de lei. Acesta risca de la 8 la 15 ani de inchisoare, transmite Jurnal.md . Urmarirea penala a fost pornita in luna februarie 2022, de catre Procuratura Anticorupție (PA) in baza plangerii unui administrator autorizat. „In rezultatul efectuarii urmaririi penale, s-a stabilit… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoria Chișinau, sediul Buiucani, a pronunțat, la 24 iulie 2023, sentința intr-o cauza penala deferita justiției de catre Procuratura Anticorupție (PA), ce vizeaza acțiunile specialistului principal Secția cultura, tineret și sport a Preturii sectorului Rașcani, mun. Chișinau, invinuita de corupere…

- Judecatoria Chișinau, sediul Ciocana a anulat ordonanța procurorului ierarhic superior privind reluarea urmaririi penale in privința Pretorului sectorului Ciocana și fostului șef adjunct al Inspectoratului de Poliție Ciocana, in pofida faptului ca dosarul penal se afla pe rolul instanței de judecata.…

- Fostul deputat democrat, fugarul Vlad Plahotniuc ar putea fi dat in cautare internaționala prin intermediul Interpol. In acest sens, Procuratura Anticorupție (PA) a expediat un demers repetat catre Biroul Național Central al organizației din Republica Moldova. In prezent, fața de inculpatul Plahotniuc…

- Un barbat in varsta de 62 de ani din Chișinau a fost condamnat la 6 ani inchisoare, cu aplicarea sechestrelor de peste 35.000.000 lei, intr-un dosar de spalare de bani, anunța PCCOCS. Astfel, potrivit procurorilor, in perioada 2014-2017 acesta avea funcția de administrator prin procura al unei intreprinderi…

- Procuratura Anticorupție (PA) anunța despre finalizarea urmaririi penale și remitere in instanța de judecata pentru examinare in fond, a cauzei penale de invinuire a unui ex-viceministru al Economiei Republicii Moldova, fiindu-i incriminata savirșirea infracțiunii de fals in declarații. Urmarirea penala…

- Procuratura Anticorupție anunța despre finalizarea urmaririi penale și remiterea in instanța de judecata pentru examinare in fond, a cauzei penale de invinuire a unui ex-viceministru al Economiei Republicii Moldova, fiindu-i incriminata savarșirea infracțiunii de fals in declarații.

- Procuratura Anticorupție (PA) anunța despre finalizarea urmaririi penale și remitere in instanța de judecata pentru examinare in fond, a cauzei penale de invinuire a directorului general, Iulian Scorpan, și vicedirectorului Intreprinderii de Stat Compania Aeriana „Air Moldova”, Victor Sula, fiindu-le…

- Procuratura Anticorupție anunța despre finalizarea urmaririi penale și remitere in instanța de judecata pentru examinare in fond, a cauzei penale de invinuire a directorului general și vicedirectorului Intreprinderii de Stat Compania Aeriana „Air Moldova”, fiindu-le incriminata savarșirea infracțiunii…