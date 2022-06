A murit Valentin Uritescu. Actorul era născut în județul Alba Actorul s-a stins din viata, aseara, la varsta de 81 de ani, dupa o lunga suferinta. Se afla internat intr-un centru specializat unde primea ajutor pentru boala cumplita de care suferea si care, in urma cu cativa ani, l-a fortat sa se retraga din activitate. Potrivit unor informatii, actorul Valentin Uritescu a prezentat primele simptome ale bolii de care suferea inca de la varsta de 33 de ani, iar intre timp boala a avansat. Celebrul actor roman suferea de Sindrom Extrapiramidal, asemanator cu boala Parkinson, iar in ultima perioada starea sa de sanatate se inrautatise, astfel ca ar fi avut inclusiv… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

