A murit Tina Turner. Avea 83 de ani

- Tina Turner, star al rock’n’roll-ului, care a devenit o vedeta pop in anii 1980, a murit la virsta de 83 de ani, dupa o lunga suferinta. In 2021, ea a fost inclusa in Rock and Roll Hall of Fame pentru a doua oara. Cintareata, pe numele real Anna Mae Bullock, si-a inceput cariera la virsta de 18 ani,…

- Nick Lloyd Webber, fiul cel mare al compozitorului englez Andrew Lloyd Webber, a murit sambata, 25 martie, la varsta de 43 de ani, dupa o lupta dusa timp de 18 luni cu cancerul gastric, a anunțat tatal sau, citat de DPA, transmite Agerpres.„Sunt devastat ca trebuie sa anunt ca iubitul meu fiul cel mare,…