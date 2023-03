Stiri pe aceeasi tema

- Mulți dintre noi am crescut cu muzica lui. Fie la radio, fie pe casete sau pe benzile de magnetofon, in multe curți in care am... The post A murit Tiberiu Ceia! Indragitul solist de muzica populara avea 82 de ani appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Interpretul de muzica populara Tiberiu Ceia a murit la varsta de 82 de ani. Anuntul a fost facut de colegii sai de la TVR Timisoara, unde acesta a prezenta o emisiune de muzica populara. ”Colegul nostru Tiberiu Ceia ne-a parasit in urma cu cateva minute. Tristetea de a fi pierdut un om si…

- Anunțul decesului lui Tiberiu Ceia, interpret de muzica populara din Banat, a fost facut, miercuri, 29 martie, de colegii sai de la TVR Timisoara, unde, de mai multi ani, prezenta o emisiune de muzica populara. Colegul nostru Tiberiu Ceia ne-a parasit in urma cu cateva minute. Tristetea de a fi pierdut…

- Interpretul de muzica populara din Banat Tiberiu Ceia a murit la varsta de 82 de ani. Anuntul a fost facut de colegii sai de la TVR Timisoara, unde de mai multi ani prezenta o emisiune de muzica populara. "Colegul nostru Tiberiu Ceia ne-a parasit in urma cu cateva minute. Tristetea de a fi pierdut un…

- Tiberiu Ceia, marele cantareț de muzica populara, cel mai de seama reprezentant al Banatului, a plecat sa cante in ceruri, a anunțat https://www.ziuadevest.ro/. Tiberiu Ceia s-a nascut pe data de 16 iulie 1940 in Timisoara. Primele cantece le-a auzit in casa de la mama sa venita din Bihor si de la tatal…

- Artiștii Ansamblului Folcloric „Țara Vrancei” le-au prezentat un spectacol special, cu cantece și dansuri stramoșești, beneficiarilor de la Caminul pentru Persoane Varstnice din Focșani. Evenimentul a fost organizat cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, sarbatorita pe 8 martie. Cu acest prilej, primarul…

- Judecatoria Suceava a dat sentinta in cazul unui accident rutier cu final tragic care s-a produs in septembrie 2020. A murit in acel accident o tanara in varsta de 24 de ani, o talentata interpreta de muzica populara. Tanara era pasagera in autoturismul condus de Vladut Barbir, in varsta de 19 ani atunci,…

- In toamna anului trecut, pe 18 octombrie, administrația Fritz anunța ca a bifat o noua realizare și anume ca 45 de strazi noi din Timișoara fusesera botezate de o comisie formata din oameni de cultura, profesori și urbaniști.