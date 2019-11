Stiri pe aceeasi tema

- El a putut fi auzit pe albumele "Stranger Days" din 1967, "Waiting for the Sun" din 1968 si "Soft Parade" din 1969, inainte de a colabora cu alti artisti, precum Pat Benatar, Billy Squier si Ted Nugent. "Condoleantele familiei, prietenilor si fanilor lui Doug Lubahn", este mesajul publicat pe contul…

- Dragostea adevarata lovește de unde te aștepți mai puțin. S-a intamplat și in cazul unui barbat din Africa de Sud care s-a decis sa-și ceara iubita de soție intr-un restaurant KFC. Celor din jurul lor li s-a parut un moment emoționant numai bun de surprins in imagini. O filmare a ajuns pe Twitter. O…

- O femeie din SUA a fost arestata și este acuzata de crima. Acesta și-a omorat fetița de șapte ani, facandu-i pe cei din jur sa creada ca aceasta avea o boala in faza terminala, relateaza 20minutos.es. Kelly Renee Gant, in varsta de 41 de ani, a fost arestata in data de 18 octombrie intr-un hotel din…

- Circumstantele in care s-a produs decesul nu sunt momentan cunoscute, conform GoTennis. Aceasta veste l-a cutremurat insa peste fostul mare tenismen Yevgeny Kafelnikov, care a reactionat pe o retea de socializare."Imi este imposibil sa cred!!! Voi tine minte pentru totdeauna zambetul tau…

- ​În afara de a fi vrajitor, Harry Potter este neurolog la Universitatea din Manchester. Omul are numele ca al personajului arhicunoscut din carțile lui J. K. Rowling, potrivit BBC. În urma unei postari pe Twitter care întreba ce element din cultura pop este identic cu prenumele…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, considera ca atacurile din 11 septembrie 2001 au schimbat complet lumea si da asigurari ca Romania ramane alaturi de SUA in lupta impotriva terorismului. "Acum 18 ani, tragedia din 11 septembrie a schimbat complet lumea, intr-un…

- Fondatorul SpaceX a aratat intr-o postare pe Twitter asemanarea dintre steagul Romaniei si cel al Ciadului, stat din Africa sahariana, oferind si cateva informatii noi despre planurile Tesla pentru tara noastra.

- Cantaretul spaniol Camilo Sesto a murit sambata noapte la 72 de ani, potrivit unui comunicat postat de contul sau de Twitter citat de EFE. "Va anuntam cu regret decesul marelui nostru prieten Camilo Sesto....