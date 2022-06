Stiri pe aceeasi tema

- Ștefan Petreuș, cunoscutul interpret al formației Frații Petreuș, a incetat din viața la varsta de 82 de ani. Ștefan Petreuș s-a nascut pe 3 martie 1940 in Glod, Maramureș. Fratele acestuia, Ion Petreuș, a murit in urma cu 20 de ani, la varsta de 57 de ani. Vlad HERMAN The post A murit artistul maramureșean…

- DRUM BUN, ANCELIN!… „Incepand cu varsta de 50 de ani, e bine sa nu te mai certi cu nimeni, pentru ca s-ar putea sa nu mai ai timp sa te impaci”, spunea ANCELIN ROSETI. A fost un poet si publicist roman, membru al Uniunii Scriitorilor din Romania. A publicat multe carti de poezii si a […] Articolul A…

- Cunoscutul sculptor timișorean Szakats Bela a decedat, la 83 de ani. Nascut la Odorheiu Secuiesc, artistul a urmat facultatea la Cluj-Napoca și s-a stabilit la Timișoara in 1962, cand a inceput sa predea la Liceul de Arte Plastice. Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Romania, Filiala Timișoara,…

- Iancu Popovici, un trompetist de legenda al muzicii populare din Timișoara, s-a stins din viața, in urma unui infarct, la varsta de 57 de ani.S-a nascut pe 30 iulie 1964 intr-o zona plina de traditii, Domasnea, Iancu a fost fiul celebrului Luta Popovici, un mare maestru al taragotului, recunoscut in…