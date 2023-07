A murit Randy Meisner! Care este cauza decesului membrului fondator al trupei The Eagles / FOTO

Stiri pe aceeasi tema

- Randy Meisner, membru fondator al trupei The Eagles, a murit din cauza unor complicații ale unei boli pulmonare cronice. Meisner a cantat ca solist principal la piesa „Take It to the Limit”. Citește și: Accident in Arges in toiul noptii. O masina a lovit o caruta Basistul indurase numeroase boli in…

- Poliția spaniola a anunțat ca cei doi barbați ale caror cadavre au fost gasite luni dupa-amiaza pe un camp de la periferia orașului Manacor, din Mallorca, nu au suferit o moarte violenta, scrie cotidianul insular Diario de Mallorca.Autopsia efectuata asupra cadavrelor intarește ipoteza inițiala abordata…

- Tragedie in județul Buzau. Un barbat a murit dupa ce a coborat sa curețe o fantana. Alți trei localnici care au incercat sa-l salveze au fost și ei la un pas de moarte. Au fost scosi in ultimul moment și au ajuns la Spital. Cauza tragediei: gazele emanate de pompa din fantana.

- Femeia care s-a aruncat miercuri, 19 iulie, de la etajul unui bloc cu 4 etaje din Huedin, a decedat. Odata ajunsa la spitalul din Huedin, pentru victima nu s-a mai putut decat declara decesul, anunța polițiștii clujeni. Amintim ca, pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au intervenit pentru a acorda…

- Fiica lui Elvis Presley, Lisa Marie Presley, a murit din cauza unei obstrucții intestinale, potrivit rapoartelor medicilor legiști. Artista, compozitoarea și moștenitoarea starului rock a murit pe data de 12 ianuarie 2023, din cauze naturale, potrivit medicului legist din Los Angeles care a intocmit…

- O fetița de 1 an și jumatate, din India, a murit dupa ce a fost mușcata de șarpe, pentru ca ambulanța nu a putut ajunge la spital din cauza drumurilor proaste. Mașina de salvare s-a blocat la jumatatea drumului, iar mama a fost nevoita sa o duca in brațe 6 kilometri, pe un drum in panta, pana la un…

- Potrivit statisticilor oficiale, aproape 800.000 de oameni au murit din cauza COVID-19 in Rusia, iar aproximativ 200.000 de soldați ruși au fost uciși pe frontul din Ucraina. Propaganda Margarita Simonian a emis o noua „perla” de manipulare. ”Da, riscul pentru viața in razboi este mai mare. Dar, pe…

- O adevarata tragedie a lovit Montefalcione, un orasel din provincia Avellino: o fata de doar 16 ani, Mariantonietta Cutillo, a murit electrocutata in cada. Parintii tinerei au fost cei care au gasit cadavrul si care au alertat imediat serviciile de urgenta. Din pacate echipa de interventie nu a mai…