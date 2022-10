A murit profesorul Gheorghe Mencinicopschi. Avea 73 de ani

Stiri pe aceeasi tema

- Academicianul Eugen Simion a murit. Fostul presedinte al Academiei Romane avea 89 de ani Doliu in cultura din Romania. Academicianul Eugen Simion, critic și istoric literar, a murit, astazi, la varsta de 89 de ani. Anunțul a fost transmis agenției Agerpres de presedintele Academiei Romane, Ioan-Aurel…

- Doliu in lumea sportului din Romania! Fostul judoka Vasile Cojoc s-a stins din viața astazi, 17 octombrie 2022, la varsta de 35 de ani. Acesta era multiplu campion national si medaliat la turneele internationale, iar vestea tragica despre moartea lui a fost anunțata de Federatia Romana de Judo.

- Doliu in muzica romaneasca. Rapperul Nosfe, de la trupa Șatra Benz a murit la doar 37 de ani Doliu in muzica romaneasca. Rapperul Nosfe, de la trupa Șatra Benz a murit la doar 37 de ani Lumea muzicii din Romania este in doliu, dupa anunțul ca rapperul Nosfe a incetat din viața, la doar 37 de ani. „Cu…

- Un anunț tragic a lovit industria muzicala din Romania duminica dupa-amiaza. Nosfe a murit, la varsta de 37 de ani, dupa cum au anunțat cei de la Șatra Benz. Trupa a dat vestea prin intermediul rețelelor sociale, iar informația a ajuns rapid atat la colegii de breasla, cat și la fanii trupei. Cu puțin…

- Doliu in lumea muzicala romaneasca! Cunoscutul cantareț Nosfe s-a stins din viața la 37 de ani, sambata. Doliu in lumea muzicala romaneasca! Nosfe este unul dintre cei mai cunoscuți rapperi din Romania. „Nu-mi vine sa cred ca postez asta, fratele meu ????. Nu gasesc cuvinte sa spun nimic potrivit ????.…

- Aproape un an s-a luptat Vlad Vasilescu, insa fostul sportiv a pierdut lupta cu o boala incurabila și s-a stins din viața in cursul zilei de marți, 13 septembrie, susțin surse din anturajul familiei.Vlad Vasilescu a revenit in Romania la inceputul anilor ’90 și a devenit fidel cluburilor și cazinourilor…

- Intreaga lume a maneliștilor s-a cutremurat! Nume mari din Romania, care obișnuiau sa apara pe scena sau pe micile ecrane cu zambetul pe buze, acum sunt mai triști ca niciodata. Din nefericire, s-a stins din viața fratele unui cunoscut om de afaceri de la noi din țara. Și Adrian Minune este ingenuncheat…

- Este doliu in lumea teatrului din Romania dupa ce un celebru actor a decedat. A murit actorul care slabise 80 de kilograme acum un an. Nu se cunosc pana la acest moment cauzele decesului. Despre ce actor este vorba, vedeți in randurile de mai jos. Doliu in lumea teatrului romanesc. Actorul celebru a…