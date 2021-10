Presedintele Uniunii Ziaristilor Profesionisti din Romania, jurnalistul Doru Dinu Glavan, a murit la varsta de 75 de ani, potrivit unui comunicat al UZPR transmis duminica, Conform sursei citate, Doru Dinu Glavan s-a stins din viata la Resita, orasul sau natal, in urma unor complicatii generate de infectarea cu COVID-19. In varsta de 75 de ani, Doru Dinu Glavan a inceput sa publice la varsta de 14 ani, iar la varsta de 18 ani ajunge colaborator in presa locala si regionala. In 1965, la 19 ani, devine corespondent al foarte raspanditului ziar “Sportul popular”, cunoscut mai tarziu sub numele de…