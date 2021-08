Maki Kaji, un editor pasionat de puzzle-uri, cel care a popularizat jocul sudoku botezandu-l in anii 1980 cu numele japonez sub care este cunoscut si astazi, a decedat la varsta de 69 de ani, a anuntat editura pe care a fondat-o, potrivit AFP. Japonezul s-a stins din viata pe 10 august din cauza unui cancer biliar, se mai precizeaza in comunicat. Descoperirea unui nou puzzle este ”ca si cum ai descoperi o comoara”, a declarat Maki pentru BBC in 2007. Acesta a dat numele japonez al jocului, sudoku, o contractie a sintagmei ”cifrele trebuie sa fie singure” si ale carei doua caractere s-ar putea…