Stiri pe aceeasi tema

- Papa emerit Benedict al XVI-lea a murit. Starea de sanatate a fostului papa era grava și iși petrecea nopțile asistat de medici Papa emerit Benedict al XVI-lea a murit. Starea de sanatate a fostului papa era grava și iși petrecea nopțile asistat de medici. Fostul Papa Benedict al XVI-lea, primul care…

- Papa Benedict al XVI-lea a murit in urma cu puțin timp, conform anunțului facut de Vatican. Din primele informații, se pare ca starea de sanatate al fostului prelat al Bisericii Catolice s-a agravat tot mai mult.

- Pele, unul dintre cei mai mari fotbaliști ai tuturor timpurilor, a murit joi, 29 decembrie, la varsta de 82 de ani, dupa o indelungata suferința. Jair Bolsonaro, actualul președinte al Braziliei, a decretat trei zile de doliu național in memoria lui Edson Arantes do Nascimento. „Doliul oficial este…

- Trupul neinsufletit al fostului presedinte chinez Jiang Zemin, decedat miercurea trecuta la varsta de 96 de ani, a fost incinerat luni, cu o zi inaintea inceperii funeraliilor sale, transmite agentia EFE. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Sicriul cu trupul neinsufletit al acad. Eugen Simion va fi depus, joi, intre orele 10,00 - 17,00, in Clubul Academicienilor aflat in sediul Academiei Romane, informeaza Compartimentul Protocol - Directia Cancelarie si Relatii Externe a prestigiosului for.

- Sicriul cu trupul neinsufletit al acad. Eugen Simion va fi depus, joi, la Clubul Academicienilor. Inmormantarea va avea loc vineri la Cimitirul Bellu. Sicriul cu trupul neinsufletit al academicianului Eugen Simion va fi depus, joi, la Clubul Academicienilor, aflat in sediul Academiei Romane, Calea…

- Anunțul ca Nosfe s-a stins din viața la varsta de 37 ani a șocat intreaga țara. Satra Benz a anunțat unde a fost depus trupul neinsuflețit al rapperului. Iata unde iți poți lua adio de la cantareț, inainte de a fi condus pe ultimul drum. De-a lungul timpului, artistul a reușit sa le aduca bucurie in…

- Mama fetiței se afla la serviciu in momentul producerii tragediei.Bebelușul a fost dus de urgența la spital, unde s-a incercat resuscitarea sa.Fetița a intrat in coma indusa și a murit urmatoarea zi, in brațele mamei sale.