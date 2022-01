Stiri pe aceeasi tema

- Richard Leakey, paleoantropolog kenyan de reputatie mondiala si om politic, a incetat din viata duminica, 2 ianuarie, la varsta de 77 de ani, a anuntat presedintia kenyana, transmite AFP.In aceasta dupa amiaza, am aflat cu profunda tristete vestea decesului dr. Richard Erskine Frere Leakey, fostul sef…

- Cercetatorii japonezi au creat maști de protecție care folosesc anticorpi prelevați de la struți pentru a detecta COVID-19 când sunt puse sub lumina ultravioleta, relateaza Reuters.Descoperirea facuta de profesorul Yasuhiro Tsukamoto și echipa sa de la Universitatea Prefecturii Kyoto din…

- Oamenii de știința au identificat o noua versiune a variantei Omicron, pe care au denumit-o drept „invizibila”, pentru ca nu poate fi detectata prin testele RT-PCR pe care oficialii de sanatate publica le folosesc pentru a urmari raspandirea SARS-CoV-2 in intreaga lume, noteaza The Guardian . Varianta „ascunsa” descoperita…

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabusit luni intr-o zona rezidențiala din Santee, la est de San Diego, in California. In urma incidentului, cel putin doua persoane au murit, alte doua au fost ranite și mai multe case au fost avariate, informeaza Associated Press și ABC News . Cele doua victime sunt…