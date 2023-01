Șoc in randul familiei și al apropiaților Lisei Marie Presley. Unica fiica a „regelui rock’n’roll-ului”, Elvis Presley, a murit la varsta de 54 de ani. In prima faza se aflase chiar de la mama sa, Priscilla Presley, dintr-un mesaj postat pe o rețea de socializare, ca Lisa Marie fusese dusa de urgența la spital. Ulterior, […] The post A murit Lisa Marie Presley. Fiica legendarului Elvis Presley avea 54 de ani first appeared on Ziarul National .