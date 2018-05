Stiri pe aceeasi tema

- Ionuț Dolanescu a anunțat trista veste. A fost pentru mulți „doamna cantecului muntenesc”, supranume pe care i l-a dat Ion Dolanescu. Cantareața de muzica populara, Ileana Constantinescu, a murit joi, a anuntat Ionut Dolanescu, intr-o interventie telefonica la Romania TV. Ea s-a stins din viata, acasa,…

- Familia saxofonistului aradean, Adrian Creciunescu trece prin momente extrem de grele. Fetița lor cea mica este in moarte cerebrala. Anunțul trist a venit din partea unui apropiat al familiei, dupa ce inițial s-a spus ca fiica artistului ar fi incetat din viața. In urma cu aproape doua luni, pe 13…

- Maria Ciobanu, celebra interpreta de muzica populara, a luat o decizie radicala in privința carierei. La cei 80 de ani, Maria Ciobanu a hotarat sa se retraga din lumea muzicala și sa locuiasca definitiv in Statele Unite, mai exact in Los Angeles. Maria Ciobanu a ales sa nu mai revina in Romania, așa…

- Dirijorul Ion Țibrea a incetat din viața. Acesta a colaborat cu mari artiști din muzica populara din țara noastra, precum Irina Loghin, Sofia Vicoveanca, Benone Sinulescu și mulți alții. Anunțul despre decesul dirijorului Ion Țibrea a fost facut de Adela Vandevenne. "Astazi dimineața…

- Reprezentantii Spitalului Elias din Capitala, acolo unde era internata artista, au confirmat, pentru agentia de presa MEDIAFAX, ca Ionela Prodan, in varsta de 70 de ani, a murit luni seara, in jurul orei 21.00. Ea avea probleme cronice care s-au acutizat de cand a fost internata, de pe 16…

- Cornel Galeș, primele declarații dupa parastasul de un an al Ilenei Ciuculete. Acesta a organizat slujba de pomenire la Biserica Costeasca din Chitila. Dupa slujba de pomenire organizata de Cornel Gales , toti cei care au iubit-o pe regretata artista vor putea merge la cimitir pentru a ii aprinde o…