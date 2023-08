Stiri pe aceeasi tema

- Anunțul a aparut pe pagina de Facebook a politicanului. Acesta suferea de o boala incurabila. Militar de cariera, Francisc Toba a intrat in politica dupa Revolutie, devenind vicepresedinte al FSN Sibiu, fiind ales deputat PDSR, in perioada 1992-1996. Dupa parlamentarele din 2020, Toba a revenit in Legislativ,…

- Fostul deputat și prefect de Neamț Vlad Marcoci a murit in timp ce taia lemne la pensiunea pe care o administra pe malul lacului de acumulare Izvorul Muntelui, aproape de Bicaz. Ieri, 10 august 2023, pe la ora 15.00, fostul deputat, care avea 55 de ani, taia lemne. Un echipaj cu medic de la Bicaz […]…

- Fostul deputat al PNL și PRM, Dumitru Puzdrea (81 de ani) a fost gasit mort in propria locuința. Trupul acestuia prezenta urme de violența, iar la fața locului au sosit mai multe echipaje de la Poliție și INML.Conform surselor judiciare, soția este cea care a sunat la 112. Fostul deputat a fost gasit…

- A murit Costin Georgescu, fost director SRI și deputat de Alba. Avea 81 de ani Costin Georgescu, fost director SRI și deputat de Alba, a incetat din viața, la varsta de 81 de ani. Era internat intr-o clinica din Elveția și se afla in stare grava. Costin Georgescu s-a nascut la data de 22 februarie 1942,…

- Sorin Grindeanu spune ca membrii AUR au un „comportament semisalbatic” și exclude o alianța cu acest partid in 2024. „Au șovaieli in a spune cu toata gura ca suntem membri UE și membri NATO și ca e foarte bine”, a declarat Grindeanu, la interviurile Digi24.ro.

- Soția fostului deputat și fost președinte al Consiliului Județean Vaslui, Corneliu Bichineț, va fi inmormantata astazi. Femeia s-a stins in somn, in apartamentului fiului ei din Bruxelles, iar cei din jur au ramas șocați de vestea tragica și spun ca nu se așteptau. In cele din urma, trupul neinsuflețit…

- TRAGEDIE… O veste șocanta a luat astazi prin surprindere intreaga comunitate din zona Negrești și de fapt din aproape tot județul Vaslui: Anda Bichinet, directoarea Bibliotecii orașanești „Constantin Macarovici” din Negrești și soție a cunoscutului deputat Corneliu Bichinet, a fost gasita decedata,…

- Silvia Pintea este recunoscuta pentru contribuția sa in cadrul Studioului Regional TVR Cluj și a postului de radio Radio Cluj.Silvia Pintea, o jurnalista cu o cariera impresionanta, a trecut in neființa, numele ei fiind de referința in domeniul jurnalismului și era foarte respectata de catre colegii…