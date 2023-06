"Profund indurerati am aflat de moartea neasteptata a domnului director Dragos Serseniuc, un OM DEOSEBIT, CORECT, IMPLICAT, DEVOTAT, UN ADEVARAT PROFESIONIST.", a scris consilierul judetean Radu Ursanu pe Facebook. "Nimeni nu este intrebat cand doreste sa-si ia ramas bun de la aceasta lume. A plecat prea devreme, lasand in urma numai tristete si durere. Cand o fiinta apropiata noua pleaca pentru totdeauna, abia atunci ne dam seama cu durere in suflet ca suntem niste bieti muritori. De astazi familia postasilor este mai saraca! Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!", este mesajul complet al consilierului