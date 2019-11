Stiri pe aceeasi tema

- Ștefan Ilie, din județul Ilfov, ne semnaleaza faptul ca a vandut o mașina, cu acte in regula, și dupa doua luni s-a trezit cu amenda, pentru ca ar fi circulat pe un drum național fara rovinieta și ne intreaba de ce amenda nu i-a fost aplicata noului proprietar? RASPUNS: Potrivit Companiei Naționale…

- Inmatricularile in acest an au depașit jumatate de milion. Cate autoturisme Tesla și-au luat romanii Aproape 505.700 de autoturisme noi si second-hand au fost inmatriculate in primele zece luni in Romania, in crestere cu 0,39% fata de aceeasi perioada din anul anterior. Potrivit Direcţiei Regim…

- Bonurile de ordine se dau intre 8:30 si 9:30, maxim 25 pentru „Inmatriculari”, 20 pentru „preschimbarea permiselor” Institutia Prefectului Brasov a anuntat ca, drept urmare a numeroaselor solicitari venite din parte brasovenilor, au intervenit cateva modificari la Directia Regim Permise…

- Conform datelor comunicate de catre Direcția de Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor, in luna august au fost inmatriculate 23.177 autoturisme noi, cu 18,8% mai puține decat in luna similara a anului trecut, cand conjunctura legata de obligativitatea punerii pe piața dupa data…

- Conform datelor comunicate de catre Direcția de Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor, in luna august au fost inmatriculate 23.177 autoturisme noi, cu 18,8% mai puține decat in luna similara a anului trecut, cand conjunctura legata de obligativitatea punerii pe piața dupa data…

- Seful Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (SPCRPCIV) Giurgiu si primarul localitatii Valea Dragului au fost retinuti de procurorii DNA si vor fi prezentati instantei cu propunere de arestare preventiva intr-un dosar privind obtinerea de permise auto…

- Ofiteri DGA si reprezentanti ai DNA fac, joi seara, 26 de perchezitii in Giurgiu, la Serviciul Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a vehiculelor si la locuintele unor politisti si instructori auto, intr-un dosar privind obtinerea de permise auto in mod fraudulos.Potrivit unor surse…

- Incepand cu data de 9 septembrie 2019, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor (SPCRPCIV) Hunedoara se va muta intr-un sediu nou, modern, in incinta Complexului Comercial „Ulpia”, din municipiul Deva, B-dul 22 Decembrie Nr.37, et. 2. Programul de…