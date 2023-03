Stiri pe aceeasi tema

Primele rezultate ale necropsiei arata ca tanarul de la Vatra Dornei (Suceava) care a murit pe masa de operație a decedat in urma insuficienței cardio-respiratorii cauzate de un edem pulmonar acut masiv asfixic.

Lance Reddick, un actor cunoscut pentru rolurile sale din drama polițieneasca HBO „The Wire" și din filmele de acțiune „John Wick", a murit vineri, la varsta de 60 de ani, a anunțat reprezentantul sau, Mia Hansen, pentru CBS News.

Actorul Robert Blake, cunoscut pentru rolurile sale din "Baretta" și "Cu sange rece", a murit, a anunțat nepoata sa. El avea 89 de ani. Dincolo de roluri, actorul este cunoscut și pentru procesul legate de uciderea celei de-a doua soții a sa.

Cantaretul Marcel Amont, un artist exuberant si cu multa fantezie pe scena, cunoscut pentru numeroase piese care au trecut proba timpului, precum "Bleu, blanc, blond", a murit miercuri la varsta de 93 de ani, a anuntat familia sa intr-un comunicat de presa, informeaza AFP.

Miliardarul american Thomas H. Lee, considerat un pionier al investițiilor de capital privat și al achizițiilor prin indatorare, a murit la varsta de 78 de ani, a anunțat joi familia sa intr-un comunicat, fara a preciza cauza decesului, scrie Mediafax.

Membrul unei bande care l-a ucis impuscandu-l de la mica distanta pe rapperul californian Nipsey Hussle la Los Angeles, in 2019, a fost condamnat miercuri la 60 de ani de inchisoare, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

O persoana a murit in urma accidentului de la Pasajul Unirii. El nu a mai raspuns la resuscitate, a anunțat șeful DSU Raed Arafat. 22 de persoane au fost ranite.