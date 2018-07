Stiri pe aceeasi tema

- Un criminal roman, care era cautat de 16 ani a fost arestat in Costa Rica, si va fi extradat. Barbatul a ucis un om cu mainile goale in urma cu 22 de ani si a fost condamnat la 15 ani de inchisoare pentru omor cu circmustante agravante. A reusit insa sa dispara la scurt timp dupa condamnare. Doru Cristian…

- Un barbat de 49 de ani din Carolina de Nord a fost arestat dupa ce a inregistrat pe ascuns, in baie, mai multe tinere pe care le-a invitat pe iahtul lui intr-un weekend. William Hilliard Jr. a folosit o tableta iPad pentru filmari.

- Oamenii legii reusesc sa faca lumina in cazul mortii celor doua tinere din Ortisoara care au plonjat cu autoturismul in lacul Ghioroc, in urma cu 11 zile. Politistii au stabilit ca la volan se afla, de fapt, tanarul de 18 ani, care se mai afla in autoturism alaturi de un alt barbat de 26 de […] Articolul…

- Propunerea de arestare preventiva a tanarului a fost prezentata de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Lipova. Instanța a declarat admisa propunerea de arestare preventiva, astfel ca tanarul de 18 ani va ramane dupa gratii pentru urmatoarele 30 de zile. Se face lumina in cazul…

- Un clujean in varsta de 25 de ani a fost arestat dupa ce și-a batut iubita și copilul lor de 11 luni. Fapta a fost cu atat mai grava cu cat s-a petrecut pe strada, in vazul vecinilor, au apreciat judecatorii care au emis mandatul de arestare pentru 30 de zile. Barbatul violent a provocat scandal in…

- Un batran in varsta de 77 de ani și-a imbatat nepoata, o tanara in varsta de 20 de ani. Barbatul nici macar nu a ținut cont ca in casa se afla și soția lui și a profitat de tanara aflata in imposibilitatea de a se apara. James Allen (77 de ani), un american din Ohio, a fost arestat marți dupa ce poliția…