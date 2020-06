Stiri pe aceeasi tema

- Liderul CJ Neamț, Ionel Arsene, a respins marți acuzațiile premierului Ludovic Orban la adresa administrațiilor PSD care au lasat comunitațile pe care le conduc in „comuna primitiva”.„Penibilul nostru premier! Domnule Orban, ați cuvantat ceva despre administrațiile locale conduse de PSD, despre…

- Apropierea alegerilor locale face ca disputele in legislativul ploiestean sa fie si mai aprige decat erau in mod obisnuit, o noua tema a contrelor fiind Cartierul Mitica Apostol- cartier care, ani la rand, pentru alesii locali a reprezentat “o prioritate” mai mult pe hartie, fara ca nimic sa se schimbe…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi a scazut in Romania cu 31,43%, in primele cinci luni ale anului, in comparatie cu aceeasi perioada din anul anterior, in timp ce pe segmentul de second hand diminuarea fost de aproape 16%, la nivel comparativ, reiese din statistica Directiei Regim Permise…

- Accident in lanț cu implicarea a trei mașini in sectorul Botanica din capitala. Una dintre mașini s-a rasturnat la intersecția strazilor Minsk cu Nicolae Titulescu. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA de catre ofițera de presa a Direcției de Poliție a municipiului Chișinau, Natalia Stati. Accidentul…

- Printr-o circulara, prefectul Dumitru Țiplea le amintește obligația instituita de Codul Administrativ, de a-și face publice rapoartele de activitate. Altfel, legea prevede amenzi, aplicate chiar de prefect.

- Piața auto din Romania a scazut puternic in luna aprilie ca urmare a restricțiilor impuse pentru prevenirea raspandirii pandemiei de coronavirus SARS-CoV-2, potrivit celui mai nou raport al Direcției Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV). Astfel, romanii au inmatriculat…

- Spania este a treia piața majora a Europei are ofera primele informații despre inmatricularile de mașini noi din luna martie, afectate puternic de restricțiile de circulație impuse pentru limitarea raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2. Datele oficiale arata ca spaniolii au inmatriculat doar 37.644…

- Consilierii locali din Timișoara ișidoneaza indemnizațiile spitalelor. Sumele pe trei luni incasate deconsilierii locali vor fi folosite la achiziționarea de echipamentede protecție. Reprezentanții PSD au fost cei care au avutinițiativa, urmați de cei ai PNL. Indemnizația unui ales localeste de 1.090…