- Ea a militat decenii la rand impotriva extremismului de extrema-dreapta si xenofobiei si a primit numeroase distinctii pentru activismul sau. A interpretat cantece evreiesti si antifasciste, impreuna cu fiul sau Joram si cu fiica sa Edna. Ei au facut recent un turneu in Germania cu trupa hip-hop Microphone…

- Vasile Lechintan, fost angajat la Arhivele Naționale din Cluj Napoca, unde a lucrat mai bine de 40 de ani, a murit in aceasta dimineața la Clinica de Neurochirurgie din Cluj Napoca, informeaza publicația Foaia Transilvana. Istoricul a suferit un accident vascular depașit și inoperabil și a…

- Anglia - Germania a fost, mult timp, Romania - Ungaria sub inalta protecție. De 90 de ani, hormonii metalici anglo-germano-saxoni se ciocnesc pe teme de istorie, razboaie și morala, fara riscul de defaimare trait la fiecare schimb de laturi romano-maghiar. In 1938, din dispoziția onor Foreign Office,…

- Jurnalistul Florin Condurateanu a murit astazi, in urma unui stop cardio-respirator. Anuntul a fost facut de Mihai Gadea, la Antena 3: „Imi este foarte greu sa va anunț ceea ce urmeaza. Colegul și prietenul nostru, unul dintre cei mai minunați oameni pe care i-am cunoscut vreodata, Florin Condurațeanu,…

- Mama Larisei Iordache a murit noaptea trecuta, iar acum a aparut și motivul care a dus la decesul femeii. Potrivit digisport.ro, mama gimnastei era grav bolnava și se lupta cu o boala necruțatoare de ani de zile.

- Atletul qatarian Abdalelah Haroun, medaliat cu bronz in proba de 400 m la Campionatele Mondiale din 2017, a decedat sambata intr-un accident rutier, la varsta de 24 de ani, a anuntat Federatia de specialitate din Qatar, citata de AFP, citat de agerpres. "Haroun a decedat intr-un accident de circulatie…

- Lucian Viziru și familia lui au parasit Romania și s-au stabilit in Germania, in urma cu ceva timp. Artistul nu a mai fost in țara de patru ani și planuiește sa faca asta, in luna august a acestui an. Fratele lui Augustin Viziru a povestit despre planurile sale și despre viața ca antrenor de tenis peste…

- Fostul ministru al Justitiei Ramsey Clark, care a sprijinit miscarea pentru drepturi civile din Statele Unite si mai tarziu a facut parte din echipa internationala de avocati care l-a aparat pe liderul irakian Saddam Hussein, a murit la varsta de 93 de ani, informeaza AFP. Fundatia si biblioteca care…