„A început vara și stăm baricadați în casă”. Invazie de țânțari la Osijek, în Croația, autoritățile declară dezastru natural In Osijek, pe malul raului Drava, și la Vukovar, pe Dunare, atacurile țanțarilor sunt atat de frecvente incat autoritațile au ridicat de la sol avioane utilitare pentru a impraștia insecticide. „Razboiul aerian impotriva ciumei de țanțari” va costa in jur de 2,5 milioane de euro, relateaza publicația 24Sata.„Ușile și ferestrele de intrare sunt pline de țanțari. A inceput vara și noi stam baricadați acasa", a declarat un rezident al orașului Osijek, al patrulea cel mai populat oraș croat, cuaproape 100.000 de locuitori. „Sa ieșim pe faleza de pe malul Dravei e o aventura. Te intorci acasa ciupit… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

