- Simona Halep, locul 19 WTA si favorita principala, o va intalni pe Gabriela Ruse, numarul 83 mondial, in primul tur la turneul Transylvania Open, de la Cluj-Napoca, conform tragerii la sorti care a avut loc sambata. Britanica Emma Raducanu, locul 24 mondial si cap de serie 3, va juca impotriva…

- In afara de Simona Halep, alte 3 jucatoare din Romania joaca in aceasta seara in turul 1 de la US Open. Irina Begu, Gabriela Ruse și Ana Bogdan vor lupta pentru un loc in runda secunda a turneului de Grand Slam. ...

- m Gabriela Ruse, locul 108 WTA, s-a calificat, vineri, pe tabloul principal la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului. Gabriela Ruse a trecut in ultimul tur al calificarilor de italianca Federica di Sarra, locul 237 mondial, scor 6-3, 6-0. Pe tabloul principal la US…

- Irina Bara, locul 118 WTA si cap de serie numarul 13, a fost eliminata, miercuri, in turul I al calificarilor pe tabloul principal al US Open, ultimul grand slam al anului. Ea a fost invinsa, cu scorul de 6-4, 6-1, de americanca Caroline Dolehide, locul 188 WTA, dupa un meci de o ora si 27 de minute.…

- Simona Halep a mai coborat o poziție in clasamentul WTA. Romanca a parasit, saptamana trecuta, TOP 10 WTA. Halep se afla acum pe locul 14 in clasamentul WTA. Simona Halep a revenit pe terenurile de tenis dupa o pauza de trei luni de zile, sportiva noastra fiind invinsa pe 12 august de Danielle Collins…

- Simona Halep se menține și în aceasta saptamâna în TOP 10 WTA, iar România are în total noua sportive printre cele mai bune 200 din lume. Gabriela Ruse, una dintre cele mai în forma jucatoare ale noastre, a înregistrat o coborâre de doua locuri fața de…