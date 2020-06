Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul Energiei Pandurii, Vasile Stanga, nu a ajuns nici ieri la un acord cu conducerea clubului Energia Pandurii in vederea prelungirii contractului. Aflat la Izvorani, in cantonament cu echipa nationala, Stanga a precizat ca a mai purtat o rund...

- Tehnicianul echipei Leicester City, Brendan Rodgers, a declarat ca a avut coronavirus si a invins boala, relateaza bbc.com, potrivit news.ro.“Abia mai puteam sa merg si mi-a amintit de vremea cand am urcat pe muntele Kilimanjaro. Cu cat ajungeai mai sus cu atat aveai mai multe probleme de…

- Conducerea clubului Energia Pandurii nu a reusit sa satisfaca toate pretentiile antrenorului Vasile Stanga. Acesta a cerut un buget mai mare pentru a se lupta la titlu in noul sezon si buget pentru transferuri dar numai banii pentru transferuri ii po...

- Tehnicianul brasovean a fost demis de la conducerea echipei de handbal feminin, acolo unde se petrec modificari importante în aceasta perioada. Bondar și-a început cariera de antrenor la echipa de fete Corona Brașov, la care a antrenat în anii 2014 – 2017, echipa cu care a…

- Pentru a tine jucatorii conectati la ritmul de competitie in ultima saptamana, antrenorul Vasile Stanga a programat in week-end un meci amical la Sala Sporturilor din Targu Jiu in compania craiovenilor de la CS Universitatea. Handbalistii de la Energ...

- Handbalistii lui Vasile Stanga s-au impus cu greu in meciul disputat la Targu Jiu cu CSM Satu Mare, scor 34-31 (18-18). Diferenta fata de un adversar mai modest decat Energia a fost destul de mica, mai ales ca echipa lui Stanga juca pe teren propriu....

- Energia Pandurii – CSM Satu Mare 34-31 (18-18) Handbalistii lui Vasile Stanga s-au impus in urma cu o ora in meciul disputat la Targu Jiu cu CSM Satu Mare. Energia a castigat cu o diferenta de trei goluri un meci in care a dat mari emotii celor 800 d...

- Energia Pandurii sustine sambata ultimul meci inainte de vacanta fortata de peste trei saptamani pe care unii dintre jucatorii echipei gorjene o vor primi de Pasti. Handbalistii primesc la Targu Jiu vizita echipei CSM Satu Mare intr-un meci in care V...