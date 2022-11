A furat odorizante de WC, care acum îl „costă” 2.700 de lei Pentru cateva odorizante pe care a incercat sa le fure dintr-un magazin din Focșani, un barbat trebuie sa achite 2.700, suma stabilita de instanța drept amenda penala. Barbatul a fost condamnat chiar daca nu a apucat sa iasa din magazin cu bunurile, iar prejudiciul total, de nici 142 de lei, a fost recuperat. Totodata, pe […] Articolul A furat odorizante de WC, care acum il „costa” 2.700 de lei apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

