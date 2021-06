Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea și-a inceput cariera in presa in anii ’90 și, timp foarte scurt, a lucrat cu cei mai importanți oameni ai Statului roman. La doar 27 de ani aceasta era purtator de cuvant al Guvernului Romaniei, in mandatul lui Mugur Isarescu. Imaginea publica și-a consolidat-o ca jurnalist, urmand apoi…

- La doi ani de la desparțire, cantareața Alessia a rupt tacerea și a facut declarații șocante despre calvarul prin care a trecut, timp de trei ani, cat a durat relația cu fostul ei partener, Ionuț, cu care are un copil. Alessia a ascuns pana in prezent ororile traite alaturi de fostul ei iubit, noteaza…

- Poliția orașului Frasin a fost sesizata la 112 de catre o tanara de 21 ani, din com. Stulpicani, cu privire la faptul fostul soț i-a distrus geamul de la portiera stanga fața de la autoturismul sau. In urma cercetarilor s-a stabilit ca la data de 28.05.2021, in jurul orei 21.00, femeia se afla cu autoturismul…

- Vineri, 28 mai, ora 23.50, polițiștii din cadrul Secției 8 Poliție Rurala Adancata au fost sesizați direct de catre o persoana din comuna Adancata, despre faptul ca la o pensiune din localitate are loc un eveniment privat. Polițiștii s-au deplasat la fața locului unde fost identificați mai mulți tineri…

- Jurnalista Denise Rifai sare in apararea fostului premier Viorica Dancila, dupa ce aceasta a fost numita consilier al guvernatorului BNR Mugur Isarescu. Rifai spune ca mutarea e una de ințeles și ii acuza pe cei oripilați de decizie de ipocrizie. "Eu am fost intre primii si cei mai vocali…

- Alexandra Dinu, noua vedeta de la PRO TV, fosta soție a lui Adrian Mutu, a fost surprinsa in ipostaze romantice cu Ziv Tetelman, soțul Ralucai Sandu, fiica lui Mircea Sandu, fostul șef al FRF. Ziv Tetelman și Alexandra Dinu au fost surprinși la un apartament scump din zona Herastrau. Apoi,…

- Lucratorii SPR 9 Șcheia au fost sesizați la 112 ca o persoana a cazut de pe bicicleta pe partea carosabila de pe DJ 178 pe raza satului Brașca, com. Ilișești. S-a luat legatura telefonica cu apelantul care a indicat locul producerii evenimentului, insa la fața locului nu a fost identificata nicio persoana,…

- O tanara mamica de nici 19 ani este terorizata de varul fostului sau iubit. Barbatul a atacat-o in timp ce se afla singura in casa, alaturi doar de cei doi copii ai sai, aruncand cu o ranga in toate geamurile locuinței, spargandu-le.