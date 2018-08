Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii sustin ca ea a fost salvata la 10 ore dupa ce a cazut in Marea Adriatica, la aproape 100 de km distanta de tarm, potrivit news.ro. Femeia in varsta de 46 de ani, care se afla pe nava de croaziera Norwegian Star, a fost transportata la spital.

- Intervenția a fost dificila: in caminul decantor exista apa ce depașea un metru, iar animalul era speriat. Cu ajutorul unui localnic – care a adus in sprijin un utilaj cu braț hidraulic -, pompierii au reușit sa scoata animalul. „In aceasta dimineața, pompierii din cadrul Detașamentului Sebiș au intervenit…

- O femeie in varsta de 69 de ani a avut parte de o experienta pe care nu o va uita prea curand. Plecata din Capitala alaturi de fiica sa la tratament in statiunea Baile Herculane, turista a fost victima unui incident care ar fi putut avea urmari foarte grave. Totul s-a intamplat in cursul serii […] Bucuresteanca…

- Zlatko Dalici a anunțat ca toți banii caștigați la Cupa Mondiala vor fi donați: ”Țara e guvernata de membrii unei organizații criminale”. Zlatko Dalici (51 de ani), selecționerul care a reușit miraculoasa calificare cu echipa Croației, in finala Cupei Mondiale, a anunțat ca jucatorii vor dona toți banii…

- O femeie din Statele Unite, care a cazut cu masina de pe o stanca din California, a fost gasita in viata la o saptamana dupa ce a fost data disparuta, scrie BBC. Angela Hernandez, in varsta de 23...

- O femeie din satul Balatina, raionul Glodeni, a scapat ca prin minune, dupa ce a cazut intr-o fantana adanca de 20 de metri. Incidentul a avut loc in aceasta dimineata, in jurul orei cinci. La fata locului au intervenit salvatorii, care au scos femeia din apa.

- Avionul Boeing 777 al companiei Malaysia Airlines, prabusit in urma cu patru ani in estul Ucrainei, a fost doborat de insurgentii prorusi cu o instalatie de tip BUK. Aceasta este concluzia comisiei creata de Olanda pentru investigarea prabușirii aeronavei.

- Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu sustine ca intotdeauna inflatia a fost stabilita de catre Banca Nationala a Romaniei (BNR), mai putin in acest an, cand fuge de aceasta responsabilitate, cazand in sarcina Guvernului.