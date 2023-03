Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor a publicat miercuri, in transparenta decizionala, proiectul de HG care stabileste practicarea de catre asiguratorii RCA a propriilor tarife de prima care au fost practicate la data de 1 martie 2022 , informeaza AGERPRES . „Prezenta hotarare stabileste tarifele de prima maxime…

