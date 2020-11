A fost publicat in Monitorul Oficial: Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru municipiul Constanta. text integral

Stiri pe aceeasi tema

- Incidenta la nivelul municipiului Constanta a ajuns astazi, 20 noiembrie, pe municipiu 9,35, iar pe judet 6,13. Raed Arafat, de la conducerea Departamentului pentru Situatii de Urgenta a semnat ordinul privind intrarea in carantina a municipiului Constanta din data de 20 noiembrie 2020, ora 20.00.Potrivit…

- Municipiul reședința de județ, Constanța, va intra in carantina. Decizia va fi luata joi in ședința CJSU. Miercuri, rata de infectare din municipiul Constanța a ajuns la 8,78 la mie. Noile restricții ar urma sa intre in vigoare incepand din acest weekend. „In momentul de fața se elaboreaza hotararea…

- Ordinul nr. 4.659.859, emis de Departamentul pentru Situatii de Urgenta, privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Ovidiu, judetul ConstantaIn Monitorul Oficial al Romaniei partea I numarul 1044 din 7 noiembrie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 4.659.859, emis de Departamentul pentru Situatii…

- ➡️ Avand in vedere situația epidemiologica din municipiul Gherla generata de coronavirusul SARS-CoV-2Ieri, 04.11.2020, care a dus la inregistrarea unei rate de infectare cu virusul SARS-CoV-2 de 8,44 cazuri la 1000 de locuitori, a fost emis ordinul prin care s-a instituit masura de carantina zonala,…

- Coronavirus Romania. 368 de localitați din țara au depașit, pana miercuri, coeficientul de infectare de 3 la mia de locuitori in 14 zile, a declarat, miercuri seara, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat. Doar in ultimele 24 de ore, 15 localitați au intrat in scenariul roșu.…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 837 de vineri 11 septembrie a fost publicat Ordinul nr. 5.545 din 10 septembrie 2020 pentru aprobarea Metodologiei cadru privind desfasurarea activitatilor didactice prin intermediul tehnologiei si al internetului, precum si pentru prelucrarea datelor…

- In data de 24 septembrie 2020, presedintii birourilor electorale de circumscriptie vor efectua completarea birourilor electorale ale sectiilor de votare.Au fost trasi la sorti, prin procedura computerizata, presedintii birourilor electorale ale sectiilor de votare din tara si loctiitorii acestora, pentru…