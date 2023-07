Stiri pe aceeasi tema

- NOUTAȚI… RUTIERE… Legea prin care șoferii care se urca bauți la volan și fara permis de conducere sa ajunga direct la inchisoare, cunoscuta și ca „Legea Anastasia”, denumita astfel in memoria fetiței de patru ani care a fost ucisa, pe 1 iunie, in fața casei, conform mass media din Romania. Polițiști…

- O intamplare atat de simpla ca, de fapt, nici nu ar avea ce cauta in paginile unui ziar. Cumva, normalitatea a ajuns sa fie considerata ciudata in Romania. In sensul in care daca exista ceva decent sau așa cum trebuie sa fie, oamenii nu suporta asta ca o explicație logica. Trebuie sa fie ceva ascuns!…

- INTEGRI ȘI SERIOȘI… Șeful IPJ Vaslui, cms. șef Dan Pelin, care se afla pe 2 iulie in zona Barlad, impreuna cu mai mulți polițiști la o acțiune de supraveghere, indrumare și control, a traficului rutier, a dat dovada de integritate și profesionalism pur! A observat pe drumul european DE 581, in localitatea…

- Un agent de poliție din Darmanești, județul Bacau, a fost plasat sub control judiciar, fiind acuzat ca a luat mita ca sa soluționeze mai repede dosarul unui șofer prins baut la volan. Parchetul de pe langa Tribunalul Bacau l-a plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, pe 27 iunie 2023, I.M.C, agent…

- PRINS… O femeie in varsta de 75 de ani a fost lasata fara telefon in timp ce se afla in stația de autobuz de langa Piața Traian din municipiul Vaslui. Autorul, un tanar de 29 de ani, a fost prins in scurt timp de polițiști. Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Vaslui, victima furtului este […] Articolul…

- UPDATE: Persoana care a murit in aceasta dimineața, dupa ce și-a dat foc in zona liceului Economic din Ramnicu Valcea, este un tanar de 18 -19 ani. Potrivit presei locale, tanarul a mers și a cumparat carburant de la o stație de alimentare. Ulterior, in jurul orei 8.45, in cartierul Lenin Sud, tanarul…

- UNIC… Vazut, inca de anul trecut, in nordul județului, ursul pare sa puna stapanire și in padurile din județul Vaslui. Un astfel de exemplar a cazut victima lațurilor ilegale ale oamenilor din localitatea Padureni, comuna Oșești. Din fericire, prinderea animalului a ajuns și la urechile edilului Ioan…

- UPDATE… Șoferița care a provocat accidentul de la Buium este doctorița Iuliana Apavaloaie, in varsta de 65 ani, retrasa din activitate cu ceva timp in urma, din cauza unei boli. Aceasta conducea un Opel, cu cutie automata, 4×4, iar din primele informații oferite de Poliție, așa cum intuiau și martorii…