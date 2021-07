Stiri pe aceeasi tema

- O adolescenta de 15 ani din localitatea constanțeana Corbu suține ca tatal ei a fost ucis de un individ care apoi a violat-o. Totul s-ar fi intamplat vineri, 2 iulie, in jurul orei 4.00, au declarat surse din cadrul anchetatorilor pentru Libertatea. Barbatul care purta o cagula ar fi intrat in casa…

- O tragedie zguduie localitatea Corbu din Constanța. In noaptea de joi spre vineri, o fata a sunat disperata la 112 unde a anunțat ca sora ei a fost violata și ca tatal ei a fost injunghiat. Unchiul fetei a povestit toata tragedia. „M-a sunat soția lui la 4 fara 20 ca a intrat cineva peste ei in…

- Un barbat din Alba Iulia a fost reținut de Poliție la Cluj-Napoca dupa ce a fost depistat in trafic, la volan, sub influența alcoolului. Etilotestul a indicat 1,42 mg/l alcool pur in aerul expirat. Potrivit IPJ Cluj, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Biroul Rutier au reținut,…

- Barbat retinut pentru furt si talharie calificata.Urmare a cercetarilor in doua dosare penale care vizeaza savarsirea infractiunilor de talharie calificata, respectiv furt, politisti din cadrul Biroului de Investigatii Criminale al Politiei municipiului Constanta, cu sprijinul politistilor Sectiei 1,…

- Barbat, de 53 de ani, din municipiul Medgidia, retinut pentru comiterea infractiunii de talharie calificataUrmare a cercetarilor in doua dosare penale care vizeaza savarsirea infractiunii de talharie calificata, politisti de investigatii criminale din cadrul Politiei municipiului Constanta au identificat…

- In urma cercetarilor intr un dosar penal care vizeaza savarsirea infractiunii de trafic de droguri de risc, la data de 26 mai a.c., politisti din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta Serviciul Antidrog au pus in aplicare 4 mandate de perchezitie domiciliara, in judetul…

- Barbat, retinut pentru comiterea unor infractiuni la regimul rutier.Potrivit IPJ Constanta, urmare a depistarii din data de 15 aprilie a.c., a unui barbat, de 34 de ani, care a condus un autoturism neinmatriculat, avand montate placute cu numere de inmatriculare false, fara a poseda permis de conducere…

- Infractiune la regimul rutier, constatata de politisti. La data de 6 aprilie a.c., in jurul orei 17.30, politisti din cadrul Sectiei 9 Rurala Topraisar au identificat un barbat, de 51 de ani, care a condus un autoturism pe DJ 391, la intrare in localitatea Mereni, in timp ce se afla sub influenta bauturilor…