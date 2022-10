Stiri pe aceeasi tema

- Statul Major General al Fortelor Armate ale Ucrainei a anunțat ca trupele Kievului au ucis 950 de soldați ruși in ultimele 24 de ore, transmite Hotnews . „A fost o zi buna, ocupanții au suferit cele mai mari pierderi in direcțiile Donețk și Liman”, a declarat armata ucraineana. Rusia ar fi pierdut…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, luni, pe Twitter, un mesaj in urma atacului cu rachete asupra Kievului, el afirmand ca condamna cu fermitate atacurile oribile cu rachete ale Rusiei asupra oraselor si infrastructurii civile din Ucraina, iar uciderea oamenilor nevinovati trebuie sa inceteze. Seful…

- Retragerea trupelor rusești din Krasny Liman (denumirea ruseasca a orașului ucrainean Liman), potrivit multor experți militari ruși, nu este meritul Forțelor Armate ale Ucrainei și al „consultanților” acestora din randul țarilor aliate militar ale Kievului, ci „calculele greșite ale liderilor noștri…

- Victoria din acest nod de circulație survine la cateva zile dupa ce președintele Rusiei ‚a anexat’ o buna parte din estul Ucrainei. Armata ucraineana inainteaza, trecand dincolo de Liman, un oraș important pe care l-a recucerit din Rusia la sfarșitul acestei saptamani, sporind astfel presiunile asupra…

- Armata ucraineana a anuntat vineri ca a recuperat de sub controlul trupelor ruse localitatea Iatkivka din provincia Donetk, in timp ce au inceput referendumurile de alipire la Rusia organizate de Moscova in aceasta provincie si in alte trei aflate partial sub controlul sau in estul si sudul Ucrainei,…

- Fortele armate ale Ucrainei au publicat cea mai recenta estimare oficiala a pierderilor ruse in razboi pana acum. Potrivit armatei ucrainene, 49.500 de soldati rusi si-au pierdut viata din februarie, dar aceste cifre nu pot fi verificate, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Cifre greu de crezut și de verificat anunțate de Moscova! Armata rusa susține ca in cursul acestei zilei a distrus șapte puncte de control ale Forțelor Armate ale Ucrainei și cinci depozite cu muniție. De asemenea, 600 de persoane - fara sa se precizeze daca sunt civili sau soldați ucraineni - ar…

- Armata ucraineana a publicat pe rețelele sociale o inregistrare in care este prezentat un bombardament asupra mai multor cladiri in care militarii ruși au incercat sa se adaposteasca. Imaginile au fost postate pe contul de Facebook al batalionului 503 de Infanterie Marina al Ucrainei sub titlul „Misterioasa…